Cinekid opent met boekverfilming GIPS

Het grootste kindermediafestival van de wereld gaat van start: Cinekid. Het festival begint vandaag met de nieuwe film GIPS.

Boek

GIPS is gebaseerd op het boek van Anna Woltz. Met dat boek won zij twee jaar geleden de Gouden Griffel. Het gaat over Fitz, een meisje van 13. Haar ouders gaan scheiden, wat ze heel stom vindt. Als haar zusje een vingertopje verliest, belandt het hele gezin in het ziekenhuis. Daar beleeft Fitz allerlei avonturen.

In december wordt GIPS uitgezonden als tv-serie. Speciaal voor Cinekid is van de serie ook een film gemaakt.