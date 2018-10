Iris heeft een kromme rug en moet een korset dragen

Make-uppen, naar school fietsen of je hamster eten geven. Voor Iris van 13 zijn zulke normale dingen lastiger dan bij andere kinderen. Haar rug groeit scheef en daarom moet ze 20 uur per dag een brace om. Die aandoening heet scoliose.

Het korset van plastic zorgt ervoor dat haar rug niet nog schever groeit. Iris vindt de brace best vervelend. Toen ze hem nog maar kort had schaamde ze zich er weleens voor. Maar nu is ze eraan gewend en draagt ze de brace over haar kleding heen.