Bekende dj's in Nederland voor groot muziekfestival

Het is ieder weekend druk in Amsterdam, maar dit weekend is nog veel drukker dan anders. Dat komt door het Amsterdam Dance Event (ADE). Dat is een groot muziekfestival met vooral dance-muziek.

2500 dj's van over de hele wereld komen naar Amsterdam om een show te spelen. Ook veel Nederlandse dj's zoals Hardwell, Martin Garrix en Afrojack zijn erbij. 400.000 mensen uit 90 verschillende landen gaan naar één of meerdere ADE-feestjes.

Ook voor kinderen

Voor kinderen zijn er ook dingen te doen. Zo geven Martin Garrix en Hardwell allebei een speciaal concert voor kinderen en kunnen kinderen een dj-workshop volgen.

Veel geld en stress

Het leven van dj's lijkt geweldig, maar toch zeggen veel dj's dat hun werk erg zwaar is. Ze reizen veel en werken meestal alleen 's nachts. Veel dj's zeggen dat ze vaak erg moe zijn, maar dat ze niet kunnen uitrusten omdat ze moeten optreden. In de video hierboven zie je daar meer over.