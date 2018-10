Hoe maak je een veilig wachtwoord?

Omdat het ook bij kinderen vaak misgaat, praat de minister die over veiligheid gaat vandaag met kinderen uit groep 7 en 8. Maar wat is eigenlijk een veilig wachtwoord?

Het veiligste is om heel veel verschillende wachtwoorden te gebruiken. Een goed wachtwoord heeft minstens acht tekens en is een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en andere tekens. Je kunt beter ook geen verjaardag of adres gebruiken. Dat is te makkelijk te raden.