Politie 'arresteert' loslopende kangoeroe in Limburg

De politie in Limburg kreeg een bijzondere melding. Er liep een kangoeroe rond in het bos! Die komen in Nederland niet voor in het wild.

Het dier was erg moe en verzwakt. De politie heeft een deskundige erbij gehaald, en die heeft de kangoeroe netjes gevangen en meegenomen. Hij moet nu eerst aansterken.

De politie weet nog niet waar het dier vandaan komt en hoe hij in het bos is belandt. Bekijk hier de beelden van de loslopende kangoeroe: