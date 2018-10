Meer hulp voor burgemeesters na bedreigingen

De huizen van alle burgemeesters moeten worden gecheckt om te kijken of ze wel veilig genoeg zijn. Dat vindt het ministerie dat daar over gaat. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de burgemeesters dit jaar is bedreigd.

Ondergedoken

Bij de burgemeester van Haarlem zijn de bedreigingen zelfs zo erg, dat hij vorige week moest onderduiken. Hij woont nu met zijn vrouw op een geheime plek. Afgelopen zondag demonstreerden Haarlemmers om op te komen voor hun burgemeester.