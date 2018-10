Op dit zebrapad moet je iets geks doen

In Spijkenisse staat een nieuw verkeersbord bij een zebrapad. Op het bord staat een mannetje die zijn been heel hoog de lucht in steekt. Het is de bedoeling dat iedereen die oversteekt een gek loopje doet.

Kinderen uit groep 7 van een basisschool in de buurt mochten het pad uitproberen. Ze vertellen erover in de video hierboven.

Het bord is bedacht door iemand die bij de gemeente Spijkenisse werkt. Hij zag de grappige loopjes in een oude film.