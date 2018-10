Zo'n 170 hotelgasten in de buurt van Kamperland in Zeeland moesten vannacht vluchten voor een brand. Het vuur ontstond in de sauna van het luxe hotel. Niemand raakte gewond.

Slapen

De hotelgasten werden opgevangen in de parkeergarage van het hotel, schrijft Omroep Zeeland. Na een tijdje had de brandweer het vuur onder controle, maar de gasten konden niet meer terug. Zij zijn naar andere plekken gebracht om verder te slapen.