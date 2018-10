Eerste paspoort zonder 'man' of 'vrouw'

Voor het eerst wordt een Nederlands paspoort gemaakt zonder 'man' of 'vrouw' er in. In plaats daarvan staat de letter X.

Het nieuwe paspoort is van Leonne Zeegers, die zich geen man voelt maar ook geen vrouw. Normaal staat in een paspoort altijd het geslacht, maar de rechter heeft bepaald dat in het paspoort van Leonne dat niet hoeft.

Man of vrouw?

Volgens een organisatie die zich bezighoudt met rechten van deze groep mensen, voelt zo'n 4 procent van de Nederlanders zich niet thuis in de categorie 'man' of 'vrouw'.

Maar niet iedereen kan nu zo maar een neutraal paspoort aanvragen. Zij moeten net als Leonne eerst toestemming krijgen van een rechter.