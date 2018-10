Kinderen kiezen zelf hun herfstvakantie

Voor veel kinderen is het herfstvakantie, maar niet iedereen heeft dat tegelijk. Sommige kinderen hadden vorige week al vakantie, anderen hebben het pas volgende week.

Scholen mogen zelf weten wanneer ze voorjaars- en herfstvakantie geven. Steeds meer scholen gaan daar flexibel mee om.

Proef

Op een middelbare school in Arnhem is een nieuwe proef gestart. Daar mogen de kinderen kiezen wanneer ze herfstvakantie nemen: deze week of volgende week. Vanavond zie je daar meer over in het Jeugdjournaal.

Wat vind jij?

Is het handig als de herfstvakantie verdeeld is of is het beter als kinderen allemaal tegelijk vakantie hebben? Reageer op onze stelling.