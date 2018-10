Dj Hardwell geeft zijn laatste optreden

De dj, die eigenlijk Robbert van Corput heet, liet een maand geleden op Instagram weten dat hij een pauze neemt. Hij zegt dat het hem veel energie kost om altijd Hardwell te zijn en wil ook graag even zichzelf kunnen zijn.

Met een uitverkochte show in de Amsterdamse Ziggo Dome vierde dj Hardwell gisteravond zijn laatste optreden. De dj stopt voorlopig met draaien.

THANK YOU EVERYONE & METROPOLE ORKEST ❤️

De komende tijd gaat Hardwell zich richten op zijn familie. Het is nog niet duidelijk of hij over een tijdje weer gaat werken.

Druk

Hardwell zegt dat de druk van zijn werk erg hoog is. Zijn leven voelt volgens hem vaak als een achtbaan. Eerder deze week maakten we daar deze video over: