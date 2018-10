Een pony in Amerika zat vast in een put. Reddingswerkers kwamen in actie om het dier te bevrijden. Na twee uur lukt het ze om de pony eruit te krijgen.

Zwerfhonden

Volgens een boer in de buurt is de pony wel vaker alleen op pad. Hij denkt dat het dier werd opgejaagd door zwerfhonden in de buurt en zo in de put terechtkwam.