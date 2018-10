Wow: Een spinnenweb van een kilometer lang

Als je bang bent voor spinnen kun je maar beter zo ver mogelijk uit de buurt blijven van het Vistonida-meer in Griekenland. Duizenden spinnen hebben daar langs de oever een gigantisch web gemaakt.

Niet gevaarlijk

Het web is een kilomter lang en 10 meter breed. Het enorme web is gemaakt door de Tetragnatha-spin. Dat is een spinnensoort die niet gevaarlijk is voor mensen en ook geen schade aanricht in de natuur. Maar het ziet er wel indrukwekkend uit: