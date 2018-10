Kinderen in Guatemala hebben eigen moestuin bij school

Kinderen in het Zuid-Amerikaanse land Guatemala hebben sinds kort een eigen moestuin bij hun school. Het is een project van de overheid om te zorgen dat kinderen gezonder eten. Ook Dulce van 12 helpt mee in de schooltuin.

Goede maaltijd

Nu krijgen niet alle kinderen in het land thuis genoeg en gezond eten. Door op steeds meer scholen een moestuin te maken, hoopt de regering in Guatemala dat te veranderen.