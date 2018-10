Zeldzame walvis gespot in de Noordzee

Dit keer gaat het om een vinvis. Een zeezoogdier dat bijna nooit in dit deel van de wereld te zien is. Op het filmpje hieronder zie je hem zwemmen:

Medewerkers van een energiebedrijf hebben een zeldzame walvis gefilmd. Het dier zwom tussen de windmolens in de Noordzee. Eerder deze week werd voor de kust van Texel ook al een grote bultrug gespot.

Waarschijnlijk is het dier nog jong. Volwassen vinvissen kunnen wel 18 meter lang worden. Het is de op een-na-grootste walvissoort ter wereld. Alleen de blauwe vinvis is groter.

De laatste keer dat een levend exemplaar in Nederland werd gezien was bijna twintig jaar geleden. Afgelopen zomer spoelde een dode vinvis aan op Texel.