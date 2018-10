Kinderen verzamelen oude televisies en mobieltjes

Wat moet je doen met elektrische apparaten en opladers die je niet meer gebruikt? Dat weten niet genoeg mensen, vinden de bedenkers van de E-waste Race. Dat is een wedstrijd waar veel kinderen aan meedoen.

Nu worden oude broodroosters en telefoons nog vaak bij het gewone afval gegooid. En dat is zonde, want de stoffen die er in zitten kunnen gebruikt worden voor nieuwe apparaten.