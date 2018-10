Gorilla Jambo neemt na 13 jaar afscheid van de Apenheul

Gorilla Jambo woont al 13 jaar in de Apenheul, maar binnenkort gaat hij het park verlaten. Bezoekers konden daarom nog één keer afscheid van hem nemen.

Jambo was de leider van de andere gorilla's en heeft veel jongen gemaakt. Over een paar maanden verhuist hij naar een dierenpark in de Verenigde Arabische Emiraten. Drie zoons van hem gaan mee.

Het is de bedoeling dat Jambo zich in het nieuwe park opnieuw gaat voortplanten. Zo hoopt het dierenpark dat er veel nieuwe gorilla's bij komen.

Jambo wordt vervangen door een nieuwe leider, namelijk gorilla Bao Bao. Hij is al in de Apenheul om alvast te wennen, maar komt pas bij de groep als Jambo weg is.