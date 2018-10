Kat Vedder gaat mee kanoën

Het is een gek gezicht: een kat in een kano. In het plaatsje Wormerveer in Noord-Holland kun je dat zien. Baasje Michelle gaat er namelijk graag op uit met haar kat Vedder.

De meeste katten houden niet van water, maar volgens Michelle vindt Vedder het leuk om rond te varen. Vedder is nog maar één keer in het water gevallen. Meestal blijft hij rustig zitten.