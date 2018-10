Dwars: Geheime uitvinding beschermen is veel te duur

Timo en Joël hebben iets handigs uitgevonden. Ze kunnen nog niet zeggen wat dat precies is, omdat ze natuurlijk niet willen dat iemand hun idee steelt. Daarom hebben ze een patent nodig. Dat is een bewijs dat zij de uitvinding hebben bedacht.

Er is alleen één probleem: patent aanvragen is hartstikke duur. En dat zit Joël en Timo behoorlijk dwars. Samen met Lucas gaan ze uitzoeken waarom patent zo duur is.

Jouw mening

Timo en Joël zijn natuurlijk niet de enige met een goed idee. Jij hebt misschien ook weleens iets handigs bedacht. Wat vind jij: hebben kinderen vaak betere ideeën van volwassenen?