Dieren hebben last van herrie op de Noordzee

Er is steeds meer herrie onder water in de Noordzee. Dat is een groot probleem voor de dieren die daar leven. Daarom komt er een onderzoek om te kijken hoe erg het is.

Dat geluid komt vooral van grote zeevaartschepen. Op de Noordzee varen er op elk moment van de dag bijna 400 schepen langs. Maar ook windmolens op zee maken lawaai.

Stress

Dieren communiceren onder water met elkaar, dus daarom is het belangrijk dat ze elkaar kunnen horen. Als er te veel lawaai is kunnen dieren stress krijgen, stoppen met eten of wegvluchten.

Nederland en andere landen aan de Noordzee gaan op 14 plekken het lawaai onder water gemeten. Met de resultaten hopen ze straks betere regels te maken om het zeeleven te beschermen.