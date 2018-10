Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat doe je als een enorm varken ontsnapt? Agenten in Amerika kregen ermee te maken en hadden een creatieve oplossing. Varkens blijven gek op chips.

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Deze beer laat zich niet makkelijk vangen. Het dier is hartstikke handig en weet zelfs hoe hij autodeuren moet openen.

Een robot in Amerika heeft behoorlijk strakke dansmoves. Hij kan met klusjes helpen, maar weet ook wat hij moet doen als iemand een nummer van Bruno Mars opzet.

Deze zeehond in Engeland is gek op knuffelen. Dus als er een duiker langskomt...

5. Enorme spin kruipt over de weg

Een agent staat nietsvermoedend te praten als er een enorme spin op 'm af komt. Gelukkig is de spin niet echt zo groot. Als je goed kijkt zie je dat de spin op de autoruit loopt, en dus veel dichterbij is dan de agent. Zo lijkt-ie groter dan hij is.