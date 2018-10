'Meer jongens zouden op volleybal moeten'

De Nederlandse volleybalbond hoopt dat meer jongens in de toekomst gaan volleyballen. Nu is de sport vooral populair bij meisjes; onder de jeugd is maar 1 op de 5 volleyballers een jongen.

Voor kleine clubs is het nu vaak onmogelijk om jongensteams te maken en dus spelen ze geregeld samen met meisjes.

Smashbal

De bond wil de sport leuker maken voor jongens, door extra aandacht te besteden aan smashbal en beachvolleybal. Ook moeten de trainingen wat actiever worden.

Meisjes

Dat de sport zo populair is bij meisjes, komt volgens de volleybalbond vooral door het succes van het Nederlandse vrouwenteam. Dit weekend zijn de volleybalsters nog vierde geworden op het WK in Japan.