Mysterie: hoe is deze tand in een broodje terechtgekomen?

Ze was net lekker een broodje aan het eten toen ze ineens iets hards tussen haar tanden voelde. De Nederlandse Marie Louise dacht eerst dat ze op een pitje zat te kauwen. Maar toen ze het stukje brood uit elkaar peuterde ontdekte ze een tand!

Tijdens de lunch ontdekte ik dit benige voorwerp in mijn roggeboterham. 13 mm lang: welk beest mist nu een tand?

Een vieze vondst? Welnee, vond ze. Marie Louise plaatste foto's van de mysterieuze tand op Twitter en Facebook en al snel kreeg ze tips. Dierenexperts van een universiteit wisten haar te vertellen dat de tand van een bejaard zoogdier is.

MarieLouiseSchipper @marielouissch

Weten jullie nog? De tand, die onlangs in mijn lunch zat, ging vandaag mee op expeditie naar de Universiteit van Utrecht. Het is een element van een zoogdier dat niet meer de jongste was. Ik ga dit verder ontrafelen! Veel dank voor alle hulp. Wordt vervolgd! #update #tand