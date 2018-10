Nina Houston over jong en beroemd zijn

Nina Houston is een heel populaire YouTuber en heeft bijna een half miljoen abonnees op haar kanaal. Ook op Instagram en TikTok heeft ze honderdduizenden fans. Hoe is het om zo jong al zo veel succes te hebben? Lucas ging bij haar langs om jullie vragen te beantwoorden.

Vlogs en challenges

Nina begon op haar tiende met filmpjes plaatsen op YouTube, zoals make-up tutorials, vlogs en challenges. Ze woonde toen nog in Amerika. Nu is ze 14 en woont ze weer in Nederland.

Lucas wilde ook weleens weten hoe Nina haar video's maakt. Hij mag even meekijken, maar dan moet hij ook in de make-up: