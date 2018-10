Thibault praat over vitiligo in nieuwe documentaire

Hoe is het om een zeldzame ziekte te hebben en hoe ga je daar in het dagelijks leven mee om? Met die vragen worstelt Thibault van 11. Hij heeft de huidziekte vitiligo. Over Thibault is een documentaire gemaakt en vandaag was de première.

Vitiligo

Vitiligo is een huidziekte en is niet besmettelijk. Bij mensen met deze aandoening verliest de huid pigment, wat eruitziet als melkwitte vlekken. Die vlekken kunnen overal op het lichaam zitten. Iemand die waarschijnlijk ook vitiligo had was Michael Jackson.