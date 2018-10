Wie gelooft er nog in God?

Steeds minder Nederlanders horen bij een geloof. In 2012 zeiden nog meer dan de helft van de Nederlanders dat ze bij een godsdienst horen. Nu is dat nog 49 procent.

De meeste Nederlanders, 1 op de 4 horen, bij de katholieke kerk. Ongeveer 15 procent van de mensen is protestants. 5 procent is moslim en 6 procent hoort bij een ander geloof.

Naar de kerk

De meeste mensen in Nederland gaan nooit naar een kerk of moskee. Ook mensen die wél in een God geloven gaan niet per se elke week naar een dienst.