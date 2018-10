Oproep: Wat wil jij weten van de acteurs uit Spangas?

SpangaS is al jaren op tv en nog steeds hartstikke populair! In november viert SpangaS een feestje: dan is de 2000ste aflevering op tv.

Daarom gaan we binnenkort drie acteurs uit de serie interviewen. Acteur Bruno Prent speelt Dylan, Acteur Joe Sinduhije speelt Jip en Iris van Loen speelt Maud. Wat wil jij van hen weten?