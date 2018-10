Strontweek en fierljeppen nu ook 'belangrijke tradities'

Fierljeppen en de Strontweek staan vanaf nu op de lijst Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat betekent dat het belangrijke tradities zijn die nooit verloren mogen gaan.

Mest

De Strontweek is ieder jaar in Friesland en bestaat uit vier evenementen. Een daarvan is de Strontrace waarbij bootjes met een lading mest een lange afstand afleggen.

Polsstok

Fierljeppen is volgens de makers van de lijst ook een belangrijke traditie. Het is een sport waarbij je met behulp van een polsstok over een sloot moet springen. In de volgende video zie je er meer over: