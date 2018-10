Rosalie vertelt in film dat ze al jaren wordt gepest

De hele film speelt zich af in de slaapkamer van Rosalie. Ook daar voelt ze zich niet altijd veilig, omdat het pesten online gewoon doorgaat. Soms durfde Rosalie zelfs niet naar haar telefoon te kijken, omdat ze bang was voor nieuwe pestberichten.

Rosalie van 13 heeft de hoofdrol in een nieuwe documentaire over pesten. In #pestverhaal vertelt ze dat ze al jaren wordt gepest. Op het filmfestival Cinekid was de film voor het eerst te zien.

Een van de kinderen die Rosalie in de film ontmoet is Sterre. Samen praten ze over wat het pesten met hen heeft gedaan. Op Cinekid ontmoeten de meisjes elkaar voor het eerst in het echt. Je ziet het in de video hierboven.