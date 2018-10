Jongeren opgepakt omdat ze een oplichter hielpen

Iemand die Rosa kent heeft via haar bankrekening mensen opgelicht. Er werd geld op haar rekening gestort en Rosa moest dat weer opnemen.

Dat ging zo: de oplichter deed alsof hij spullen verkocht op Marktplaats. Hij vroeg de koper om geld over te maken naar de rekening van een van de jongeren. De spullen stuurde hij nooit op en dat geld liet hij vervolgens opnemen. Hierdoor was het veel moeilijker om de echte oplichter te vinden. In de video hierboven zie je er meer over.

Rosa wil liever niet te herkenbaar in beeld. We gebruiken ook niet haar echte naam.