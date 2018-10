Bezoekers dierenpark klimmen olifantenverblijf in

In dierenpark Wildlands in Emmen is een groep van ongeveer tien mensen op de rotsen in het olifantenverblijf geklommen.

Foto

Een andere bezoeker zag de mensen op de rotsen klimmen, en vroeg ze om er weer af te gaan. Toen zij daar niet naar luisterden, maakte hij een foto van de klimmende mensen.

Erg gevaarlijk

Het is verboden om in het park op de rotsen te klimmen. Dat staat overal op borden in het park.

Medewerkers van Wildlands zijn niet blij. Zij vinden de actie levensgevaarlijk. De klimmers hadden zomaar van de rots kunnen vallen tussen de olifanten. En olifanten blijven wilde dieren, die voor mensen gevaarlijk zijn.