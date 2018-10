In pakjes met fruitsap zit soms maar 1% fruit

Op kleine pakjes met fruitsap staan vaak aardbeien, sinaasappels, kiwi's en ananassen. Daardoor lijken de drankjes gezond en fruitig, maar volgens deskundigen is dat niet zo. Zij ontdekten dat in veel pakjes erg weinig fruit zit.

In meer dan de helft van de geteste pakjes zit 20% vruchtensap of minder. In sommige pakjes zit zelfs minder dan 1% fruit.

Wat zit er dan wel in?

In veel vruchtendrankjes zitten aroma's. Dat zijn stoffen die ervoor zorgen dat het drankje smaakt naar fruit, zelfs als er maar weinig fruit in zit. Verder zit er in de pakjes vooral water gemengd met veel suiker. Daarom zijn de sapjes niet gezond.

Organisatie Foodwatch heeft 174 verschillende pakjes sap onderzocht. Volgens de organisatie is het gezonder om in de pauze een glas water te drinken en een echt stuk fruit te eten.

Wat vind jij: is het belangrijk dat wat op de verpakking staat, ook echt in het product zit? Reageer op onze stelling!