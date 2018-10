Lola's woonboot ligt helemaal scheef door laag water

Het water in de Nederlandse rivieren staat na een droge zomer al langere tijd heel laag. Mensen die in een woonboot wonen hebben daar veel last van. De 11-jarige Lola uit Arnhem weet daar alles van. Ze woont zelf ook op een woonboot en die ligt door het lage water al drie weken scheef. Scheef slapen Daardoor lijkt het alsof je binnen een heuvel op moet lopen. En ook als ze wil gaan slapen, ligt ze helemaal scheef.

Het water van de rivieren staat zo laag omdat er in de zomer niet genoeg regen is gevallen. Het is niet alleen belangrijk dat het in Nederland gaat regenen, maar ook in het buitenland, waar de rivieren beginnen.