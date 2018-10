Ouders gaan invallen voor zieke leraren

Wie weet staan er op een basisschool in Hoorn binnenkort ouders voor de klas. De school heeft in een brief aan ouders gevraagd om te helpen als een leraar ziek wordt.

De school wil zo voorkomen dat kinderen naar huis moeten als er geen leraar is.

Invallen

Als een leraar ziek wordt, wordt er eerst gezocht naar een invallers, schrijft de regionale omroep NH Nieuws. Pas als er echt niemand kan, worden ouders gevraagd naar school te komen.

Geen echte les

Volgens de school is het niet de bedoeling dat ouders echt les gaan geven. Ze hoeven alleen maar in de klas aanwezig te zijn en bijvoorbeeld leerzame spellen te spelen.

Scholen hebben al langer moeite om invallers te vinden. Daar maakten we eerder dit bericht over: