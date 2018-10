Schooljudo steeds populairder: 'Meer zelfvertrouwen en respect voor elkaar'

Het is de bedoeling dat kinderen door judo meer zelfvertrouwen krijgen en beter voor zichzelf en elkaar kunnen opkomen.

Op steeds meer basisscholen krijgen kinderen les in judo tijdens gym. Op al meer dan 400 scholen is dat het geval.

Op de meeste scholen duren de judo-lessen een paar weken. Daarna is er weer gewone gym. Scholen moeten de lessen zelf betalen. Maar omdat het best duur is, betalen sommige gemeenten mee.

