De speelfilm Superjuffie heeft een Gouden Film gewonnen. Dat is een prijs voor Nederlandse films waar meer dan 100.000 mensen naartoe zijn gegaan.

Magie

De film is gebaseerd op een boekenserie van schrijfster Janneke Schotveld. Het gaat over juf Josje die een gewone juf is, totdat ze een mysterieus beeldje ontdekt. Dan verandert ze plotseling in een juf met magische krachten.

Bekijk hieronder de trailer van de film: