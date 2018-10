Koning Willem-Alexander proost met Britse koningin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bezig met een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Met het bezoek willen ze laten zien dat Nederland en Groot-Brittannië goed bevriend zijn met elkaar.

Willem-Alexander en Máxima gaan onder andere kijken bij een groot Nederlands marineschip dat in de rivier de Theems ligt. Verder gaan ze langs in de Londense wijk Brixton om daar met mensen te praten.

Diner

Gisteravond werd er een groot diner georganiseerd voor het staatsbezoek van de koning en koningin. Daar gingen ze eten met koningin Elizabeth en veel belangrijke mensen uit de politiek.

Verslaggever Tim de Wit had geluk, want hij mocht er ook bij zijn. In de video hieronder vertelt hij daar meer over.