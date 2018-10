Vrijwilligerswerk in een weeshuis is vaak niet goed

Nederlandse studenten die later met kinderen willen werken gaan soms naar een arm land om daar in een weeshuis stage te lopen. Dat lijkt een goed idee, maar volgens hulporganisaties is het juist niet goed voor de weeskinderen. Daarom willen ze dat scholen geen studenten meer naar die tehuizen sturen.

Niet hechten aan mensen

Studenten die naar zo'n weeshuis gaan, blijven er vaak kort. Na een paar weken gaan ze weer naar Nederland. En dan zijn de kinderen net aan de leiders gewend. Afscheid nemen is dan moeilijk.

Niet altijd wezen

En er is nog een probleem. Niet alle kinderen zijn wees. Volgens hulporganisaties hebben de meeste kinderen in weeshuizen nog wel een ouder of een familielid dat voor ze kan zorgen. De kinderen zitten alleen in een weeshuis, omdat ouders denken dat ze daar een beter leven krijgen.

Maar volgens hulporganisaties is dat niet zo. Zij zeggen dat kinderen het beste in dezelfde omgeving kunnen blijven bij mensen die ze kunnen vertrouwen.