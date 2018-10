Zo verander je jezelf in een griezelige zombie

Het is bijna Halloween en dat betekent lekker griezelen! In Amsterdam kwamen kinderen al helemaal in de stemming. Zij deden mee aan grime masterclass zodat ze zichzelf en hun vrienden in zombies konden veranderen.

Ze kregen les van Desiree. Zij doet de make-up in films, op televisie en in het theater. Ze legt eerst uit hoe je het beste nep-wonden kunt maken en daarna mogen de kinderen het zelf proberen. Je ziet het in de video hierboven.