Noah woont in de hoogste woontoren van Nederland

In Rotterdam zijn ze begonnen met de bouw van een nieuwe woontoren. En die wordt enorm hoog. De toren wordt wel 215 meter hoog, met bijna 60 verdiepingen. Daarmee wordt het de hoogste woontoren van Nederland. De toren moet over 3 jaar klaar zijn.

Noah van 14 woont op de 32e verdieping van de New Orleans-toren in Rotterdam. Dat is nu nog de hoogste woontoren van Nederland. Hij vertelt hoe het is om in zo'n hoog gebouw te wonen.