Freek Vonk is nu ook een rapper

Holy moly, wat een lekkere beat.

En check die grote olifanten, hier op de savanne, in Mozambique.

Ga met me mee, door de jungle, in de stromende regen.

Of we gaan op zoek naar orka's in de fjorden van Noorwegen.

En daar zie ik kaaimannen, vlijmscherpe tanden.

En voor je het weet heb ik een vogelspin in mijn handen.

Laat dieren in hun waarden en de natuur zijn gang gaan.

Wij doen rustig aan, net als Johan de varaan.