Ziekenhuizen failliet: patiënten moeten verhuizen

Het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam is failliet. Het ziekenhuis heeft hoge schulden en geen geld meer. Daarom moet het worden gesloten.

Het Slotervaart ziekenhuis heeft al jaren geldproblemen. Deskundigen denken dat de directeur verkeerde keuzes heeft gemaakt, waardoor de problemen steeds groter werden.

Andere ziekenhuizen

Het ziekenhuis in Amsterdam is niet het enige ziekenhuis dat failliet is. Ook het ziekenhuis in Lelystad, met locaties in Emmeloord, Urk en Dronten, heeft ook te weinig geld om open te blijven.

Reizen

Mensen in Flevoland maken zich zorgen. Als de ziekenhuizen sluiten, moeten zij langer reizen om hulp te krijgen.

Toch is er nog een klein beetje hoop voor het ziekenhuis in Lelystad. Er zijn gesprekken met mensen die het ziekenhuis misschien willen overnemen, zodat het niet dicht hoeft.