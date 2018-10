Kinderen zoeken spullen in droge rivier

Het heeft weinig geregend afgelopen maanden en daardoor staan de rivieren erg laag. Dat heeft een voordeel: er komen spullen droog te liggen die lang onderwater lagen.

Kinderen uit het Limburgse Borgharen gingen langs de Maas op zoek naar oude spullen.

Opruimen

Het rivierjutten is niet alleen om mooie vondsten te doen. De kinderen hebben ook veel rotzooi opgeruimd. Dat is belangrijk voor dieren die in en rondom het water leven.

In het filmpje hier boven zie je alle spullen die de kinderen vinden.