Kimi zamelt geld in voor onderzoek naar epilepsie

Kimi van 10 heeft epilepsie en loopt ook mee. In het filmpje hierboven vertelt hij meer over zijn ziekte.

Meer dan 300 mensen lopen mee met de Epilepsie Night Walk. Met de avondwandeling door Eindhoven zamelen ze geld in voor meer onderzoek naar de ziekte epilepsie.

Mensen met epilepsie krijgen af en toe aanvallen. Iemand kan dan vallen, vreemde bewegingen maken of even buiten bewustzijn raken. In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen de ziekte.