Let op: vannacht gaat de klok een uur terug!

Eigenlijk is de wintertijd de normale tijd. De zomertijd is ooit bedacht om energie te besparen. Door de klok te verzetten, hoeven de lampen nog niet aan omdat het langer licht blijft.

Er is de laatste jaren veel discussie over de zomer- en wintertijd. Sommige mensen willen dat het wordt afgeschaft. Zij vinden het irritant of zeggen dat ze slechter slapen. Ook dieren kunnen ervan van slag raken omdat ze opeens eerder of later eten krijgen. Slaap-onderzoekers zeggen juist dat de zomertijd voor meer problemen zorgt.

Laatste keer?

De Europese Commissie wil dat het verzetten van de tijd niet meer gebeurt. Of dit de laatste keer is, moeten we nog even afwachten. Het kabinet moet uiterlijk in maart 2019 laten weten hoe het verder gaat.