Nagebouwd schip van ontdekkingsreiziger ligt in het water

Een feestje in de haven van de plaats Harlingen, in Friesland. Vandaag ging een nagebouwd schip te water. Daar hebben ze meer dan acht jaar aan gebouwd.

Meer dan 400 jaar geleden was er nog veel onbekend over de wereld. Daarom wilde ontdekkingsreiziger Willem Barentsz onderzoeken of er nog meer landen waren. Hij voer naar China, maar hij kwam met zijn schip vast te zitten in het ijs. De bemanning moest overwinteren op een erg koud eiland.