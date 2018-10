Ajax wint de klassieker tegen Feyenoord

Omdat Ajax en PSV allebei hebben gewonnen dit weekend, is de stand niet veranderd. Ajax staat tweede en PSV staat nog steeds op de eerste plaats in de eredivisie.

In de 80ste minuut maakt Tadic met een kopbal de 3-0.

Na 22 minuten viel het eerste doelpunt voor Ajax. Keeper Bijlow van Feyenoord laat de bal door zijn benen glippen. Omdat hij de bal nog even aantikt wordt het gezien als eigen doelpunt. Net voor de rust maakt Ziyech de 2-0.

Voor fans van Ajax is het een mooie dag vandaag. De club won met 3-0 de klassieker van aartsrivaal Feyenoord.

AFC Ajax @AFCAjax

90+2. The points are staying in ❌❌❌! #ajafey #Klassieker