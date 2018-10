Veel meer mensen dan gedacht hebben last van vliegtuigen

Je zit lekker in de tuin of je bent rustig huiswerk aan het maken. Dan is het best wel irritant als er iedere keer een lawaaierig vliegtuig voorbijkomt. Bijna 200.000 mensen die in de buurt van vliegveld Schiphol wonen hebben daar regelmatig last van.

Dat zijn veel meer mensen dan werd gedacht. Vroeger werden alleen de mensen ondervraagd die heel dichtbij de luchthaven wonen. Nu zijn ook mensen ondervraagd die iets verder weg wonen.

Regering

Volgens onderzoekers is geluidsoverlast een groot probleem. Mensen kunnen er stress door krijgen of problemen met slapen. Aan de andere kant vinden veel mensen vinden het fijn om met het vliegtuig op vakantie te gaan.

Wat vind jij? Moet de regering meer doen tegen geluidsoverlast?