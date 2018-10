Sibrand schrijft muziekstuk voor groot orkest

Sibrand van 14 is ontzettend muzikaal en speelt piano en viool. Meestal speelt hij muziek van bekende componisten. Maar kort geleden ontdekte hij dat hij ook zelf muziek kan schrijven. Zijn muziekstuk Hero werd vandaag gespeeld door een beroemd orkest.

Voor Hero was hij vijf maanden bezig. Ieder nootje moest kloppen. Hij vertelt erover in de video hierboven.

Hoe werkt het?

Sibrand werkt met een speciaal programma op de computer. In dat programma kan hij per instrument opschrijven wat het instrument moet spelen. Ook kan hij gelijk luisteren of het mooi klinkt.