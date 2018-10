Freek Vonk is niet alleen bioloog, maar ook rapper! Samen met rapper Yes-R heeft hij een nieuw nummer opgenomen. In het hol van de leeuw, zo heet zijn nieuwe single. Het is voor het eerst dat Freek iets met muziek doet in zijn carrière.

Johan de Varaan

In het nummer rapt Freek over zijn huisdier Johan de Varaan. Ben je benieuwd hoe Freek rappend klinkt? Bekijk dan de videoclip, hieronder.